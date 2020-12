LIVE: Van den Bergh op de rand van de uitschakeling op WK darts

23:59 23 uur 59. Sets (best of 7) 1 2 3 4 5 6 7 Dimitri Van den Bergh (Bel) 1 1 2 3 3 1 Dave Chisnall (Eng) 3 3 3 0 1 1 . Sets (best of 7) 1 2 3 4 5 6 7 Dimitri Van den Bergh (Bel) 1 1 2 3

3 1

Dave Chisnall (Eng) 3 3

3 0 1 1





23:14 23 uur 14. Van den Bergh weert zich als een duivel in een wijwatervat en maakt meteen gelijk met een 88-checkout. Wat een wedstrijd! . Van den Bergh weert zich als een duivel in een wijwatervat en maakt meteen gelijk met een 88-checkout. Wat een wedstrijd!

23:12 23 uur 12. Van den Bergh laat 6 pijlen op een dubbel liggen en moet meteen zijn leg afgeven. Chisnall werkt het wel af op dubbel 2. Druk voor Van den Bergh, die zal moeten breaken om zijn wedstrijd te redden. . Van den Bergh laat 6 pijlen op een dubbel liggen en moet meteen zijn leg afgeven. Chisnall werkt het wel af op dubbel 2. Druk voor Van den Bergh, die zal moeten breaken om zijn wedstrijd te redden.

23:09 23 uur 09. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344406045242830860

23:08 23 uur 08. "The Dreammaker" vecht terug! Van den Bergh bevestigt de break door op eigen worp de set binnen te halen. De gemiddeldes bij beide spelers zijn ietwat gezakt, maar het blijft een wedstrijd van wereldniveau. Kan Van den Bergh erop en erover? . "The Dreammaker" vecht terug! Van den Bergh bevestigt de break door op eigen worp de set binnen te halen. De gemiddeldes bij beide spelers zijn ietwat gezakt, maar het blijft een wedstrijd van wereldniveau. Kan Van den Bergh erop en erover?

23:04 23 uur 04. Na een razendspannende leg gaat Van den Bergh opnieuw door de worp van Chisnall. De Engelsman kan met een "Shanghaj"-checkout (120) finishen, maar mist tops. Van den Bergh maakt het op dubbel 16 wel af. . Na een razendspannende leg gaat Van den Bergh opnieuw door de worp van Chisnall. De Engelsman kan met een "Shanghaj"-checkout (120) finishen, maar mist tops. Van den Bergh maakt het op dubbel 16 wel af.

23:02 23 uur 02. Net wanneer het momentum bij Van den Bergh lijkt te liggen, laten de scores bij de Belg het wat afweten. Chisnall profiteert en gaat op zijn beurt door de worp van Van den Bergh. . Net wanneer het momentum bij Van den Bergh lijkt te liggen, laten de scores bij de Belg het wat afweten. Chisnall profiteert en gaat op zijn beurt door de worp van Van den Bergh.

23:01 23 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344403183767056385

23:00 23 uur . Klasse van Van den Bergh! Hij gaat meteen door de worp van Chisnall aan het begin van set 5 met een heel knappe 121-checkout op de bull. . Klasse van Van den Bergh! Hij gaat meteen door de worp van Chisnall aan het begin van set 5 met een heel knappe 121-checkout op de bull.

22:55 22 uur 55. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344401793913118732

22:54 22 uur 54.

22:54 22 uur 54. Van den Bergh veegt de 0 weg. Van den Bergh laat zien dat hij nog niet helemaal uitgeteld is met winst in set 4. Met een setgemiddelde van 115 zet hij nog eens in de verf hoe hoog het niveau vanavond ligt. . Van den Bergh veegt de 0 weg Van den Bergh laat zien dat hij nog niet helemaal uitgeteld is met winst in set 4. Met een setgemiddelde van 115 zet hij nog eens in de verf hoe hoog het niveau vanavond ligt.

22:53 22 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344401047868088320

22:52 22 uur 52. Van den Bergh gaat verder op zijn elan en haalt ook de tweede leg binnen, met een knappe finish op de bull. Het moet de burger hoop geven, al is de berg waar hij overheen moet nog verduiveld hoog. . Van den Bergh gaat verder op zijn elan en haalt ook de tweede leg binnen, met een knappe finish op de bull. Het moet de burger hoop geven, al is de berg waar hij overheen moet nog verduiveld hoog.

22:50 22 uur 50. De cijfers doen het wellicht niet vermoeden, maar Van den Bergh gooit heel erg goed vandaag. Met een gemiddelde van maar liefst 109 doet hij beter dan Chisnall, maar de Engelsman is vandaag dodelijk op de dubbels. Van den Bergh tankt wel moed door de eerste leg van de vierde set te pakken. . De cijfers doen het wellicht niet vermoeden, maar Van den Bergh gooit heel erg goed vandaag. Met een gemiddelde van maar liefst 109 doet hij beter dan Chisnall, maar de Engelsman is vandaag dodelijk op de dubbels. Van den Bergh tankt wel moed door de eerste leg van de vierde set te pakken.

22:48 22 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344399460043010049

22:47 22 uur 47. Over en out voor Van den Bergh? Van den Bergh krijgt met een 161-checkout de kans om zijn eerste set te pakken, maar mist de bullseye op een haar na. Chisnall doet daarna wat hij moet doen en werpt 60 uit. 3-0 voor Chisnall, boeken toe voor Van den Bergh? . Over en out voor Van den Bergh? Van den Bergh krijgt met een 161-checkout de kans om zijn eerste set te pakken, maar mist de bullseye op een haar na. Chisnall doet daarna wat hij moet doen en werpt 60 uit. 3-0 voor Chisnall, boeken toe voor Van den Bergh?

22:44 22 uur 44. Op de belangrijke momenten toont Chisnall zich vandaag voorlopig sterker dan Van den Bergh. Onze landgenoot haalt niet de hoge scores die hij nodig heeft en ziet Chisnall de bordjes weer gelijk hangen. . Op de belangrijke momenten toont Chisnall zich vandaag voorlopig sterker dan Van den Bergh. Onze landgenoot haalt niet de hoge scores die hij nodig heeft en ziet Chisnall de bordjes weer gelijk hangen.

22:42 22 uur 42. Van den Bergh is wakker! De Belg gaat door de worp van Chisnall met enkele hoge scores en een secure finish. Hij kan nu op eigen worp de set binnenrijven. . Van den Bergh is wakker! De Belg gaat door de worp van Chisnall met enkele hoge scores en een secure finish. Hij kan nu op eigen worp de set binnenrijven.

22:40 22 uur 40. Van den Bergh moet reageren en doet dat in stijl: met twee 180's snelt hij weg van Chisnall en met een 44-finish pakt hij de tweede leg. . Van den Bergh moet reageren en doet dat in stijl: met twee 180's snelt hij weg van Chisnall en met een 44-finish pakt hij de tweede leg.

22:38 22 uur 38. Ook aan het begin van set 3 blijft Chisnall hard tekeer gaan. Zijn checkouts blijven nagenoeg foutloos, waarmee hij vlot de eerste leg pakt. . Ook aan het begin van set 3 blijft Chisnall hard tekeer gaan. Zijn checkouts blijven nagenoeg foutloos, waarmee hij vlot de eerste leg pakt.

22:34 22 uur 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344396762895802368

22:32 22 uur 32. Dubbele achterstand voor Van den Bergh. Chisnall is voorlopig op geen foutje te betrappen. De nummer 8 van de wereld gooit aan een gemiddelde van 110 en scoorde maar liefst 85% van zijn dubbels. Enorme cijfers, waar een gespannen Van den Bergh voorlopig geen antwoord op heeft. . Dubbele achterstand voor Van den Bergh Chisnall is voorlopig op geen foutje te betrappen. De nummer 8 van de wereld gooit aan een gemiddelde van 110 en scoorde maar liefst 85% van zijn dubbels. Enorme cijfers, waar een gespannen Van den Bergh voorlopig geen antwoord op heeft.

22:30 22 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344396032118026245

22:29 22 uur 29. De druk op Van den Bergh wordt groter, want met opnieuw een fantastische 106-checkout gaat Chisnall door de worp van Van den Bergh. Onze landgenoot moet nu zelf gaan breaken om in de set te blijven. . De druk op Van den Bergh wordt groter, want met opnieuw een fantastische 106-checkout gaat Chisnall door de worp van Van den Bergh. Onze landgenoot moet nu zelf gaan breaken om in de set te blijven.

22:27 22 uur 27. Chisnall blijft voorlopig foutloos darten. Met opnieuw een snelle finish hangt hij de bordjes in deze set opnieuw gelijk. De Engelsman finisht voorlopig aan een percentage van maar liefst 80%. . Chisnall blijft voorlopig foutloos darten. Met opnieuw een snelle finish hangt hij de bordjes in deze set opnieuw gelijk. De Engelsman finisht voorlopig aan een percentage van maar liefst 80%.

22:25 22 uur 25. Voor wie het nog niet doorhad: het niveau in de openingsset lag hoog. Met een gemiddelde van 107 deed "Chizzy" het nog beter dan de verdienstelijke 101 van Van den Bergh, die zonet wel de eerste leg van set 2 binnenhaalde. . Voor wie het nog niet doorhad: het niveau in de openingsset lag hoog. Met een gemiddelde van 107 deed "Chizzy" het nog beter dan de verdienstelijke 101 van Van den Bergh, die zonet wel de eerste leg van set 2 binnenhaalde.



22:23 22 uur 23. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344393509739110402

22:20 22 uur 20. Chisnall met een statement! Van den Bergh had nog geen set verloren op dit WK, maar die statistiek mag de vuilbak in. Op eigen worp laat Van den Bergh vier dubbels liggen, waarop Chisnall profiteert met een weergaloze 144-checkout. De eerste set gaat zo naar de Engelsman. . Chisnall met een statement! Van den Bergh had nog geen set verloren op dit WK, maar die statistiek mag de vuilbak in. Op eigen worp laat Van den Bergh vier dubbels liggen, waarop Chisnall profiteert met een weergaloze 144-checkout. De eerste set gaat zo naar de Engelsman.

22:17 22 uur 17. Voorlopig laat Chisnall zich op geen fout betrappen. Met hoge scores en opnieuw een vlotte finish haalt hij zijn leg op eigen worp binnen. . Voorlopig laat Chisnall zich op geen fout betrappen. Met hoge scores en opnieuw een vlotte finish haalt hij zijn leg op eigen worp binnen.

22:15 22 uur 15. Het antwoord van Van den Bergh mag er meteen wezen. De Belg lijkt even onder druk te komen, maar reageert met een heel knappe 104-checkout. De toon is meteen gezet! . Het antwoord van Van den Bergh mag er meteen wezen. De Belg lijkt even onder druk te komen, maar reageert met een heel knappe 104-checkout. De toon is meteen gezet!

22:14 22 uur 14. De eerste leg gaat naar Dave Chisnall. Met twee ton-plus worpen en een checkout op tops doet hij wat moet. . De eerste leg gaat naar Dave Chisnall. Met twee ton-plus worpen en een checkout op tops doet hij wat moet.

22:12 22 uur 12.

22:11 22 uur 11. We zijn vertrokken! Chisnall mag de eerste pijlen werpen. Wervelt Van den Bergh - die op dit WK nog geen set verloor - vandaag net zo hard als in zijn eerste twee wedstrijden? . We zijn vertrokken! Chisnall mag de eerste pijlen werpen. Wervelt Van den Bergh - die op dit WK nog geen set verloor - vandaag net zo hard als in zijn eerste twee wedstrijden?

22:09 22 uur 09. De spelers worden door mastercaller John McDonald naar binnen geroepen. Van den Bergh, die op dit WK vol vertrouwen speelt, danst zich naar het bord. Chisnall houdt het allemaal wat soberder. . De spelers worden door mastercaller John McDonald naar binnen geroepen. Van den Bergh, die op dit WK vol vertrouwen speelt, danst zich naar het bord. Chisnall houdt het allemaal wat soberder.

22:04 22 uur 04. Ik werd bij de jeugd al twee keer op rij wereldkampioen. Als ik het daar kan, waarom zou het dan ook niet bij de elites lukken? Ik groei stilaan naar het niveau van een speler die iedereen kan verslaan. Dimitri Van den Bergh . Ik werd bij de jeugd al twee keer op rij wereldkampioen. Als ik het daar kan, waarom zou het dan ook niet bij de elites lukken? Ik groei stilaan naar het niveau van een speler die iedereen kan verslaan. Dimitri Van den Bergh

22:01 Ook de voorlaatste wedstrijd van de avond zit erop. Gerwyn Price, een van de overgebleven favorieten voor de wereldtitel, heeft zich vlotjes ontdaan van Mervyn King. Zo meteen is het aan "Dancing Dimi". 22 uur 01. Ook de voorlaatste wedstrijd van de avond zit erop. Gerwyn Price, een van de overgebleven favorieten voor de wereldtitel, heeft zich vlotjes ontdaan van Mervyn King. Zo meteen is het aan "Dancing Dimi". Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344388136575655936

21:53 21 uur 53. Derde WK-kwartfinale voor Van den Bergh? Als Van den Bergh zich vanavond voorbij Chisnall werpt, dan plaatst hij zich voor de derde keer in zijn nog jonge carrière bij de laatste 8 van het WK. Vorig jaar speelde hij dat al klaar, net zoals in 2018. . Derde WK-kwartfinale voor Van den Bergh? Als Van den Bergh zich vanavond voorbij Chisnall werpt, dan plaatst hij zich voor de derde keer in zijn nog jonge carrière bij de laatste 8 van het WK. Vorig jaar speelde hij dat al klaar, net zoals in 2018.





21:33 21 uur 33. Ik ben blij met het niveau dat ik haal. Dit is het beste spel dat ik de afgelopen maanden al geleverd heb, al heb ik ook zelden harder getraind dan voor dit WK. Dave Chisnall. Ik ben blij met het niveau dat ik haal. Dit is het beste spel dat ik de afgelopen maanden al geleverd heb, al heb ik ook zelden harder getraind dan voor dit WK. Dave Chisnall

21:22 21 uur 22. Gevaarlijke klant Chisnall. Na zijn vlotte zeges tegen Paul Lim en Jermaine Wattimena, volgt vanavond de eerste echte test voor Dimitri Van den Bergh op dit WK darts. In zijn 1/8e finale neemt hij het op tegen Dave Chisnall, bijgenaamd "Chizzy", de nummer 8 van de wereld. In 2010 verloor Chisnall de WK-finale in de teloorgegane BDO-bond. Daarna stapte hij over naar de PDC en bleef ook daar succesvol met onder meer 5 majorfinales, die hij weliswaar allemaal verloor. Dit jaar wierp hij zich in oktober nog naar de halve finale op de World Grand Prix. Op dit WK bewees "Chizzy" zich alvast wel goed in zijn vel te voelen. Met vlotte zeges tegen Keegan Brown en Danny Noppert, en met gemiddeldes tegen de 100, zal Van den Bergh vanavond mogelijk een stevige kluif hebben aan de Engelsman. . Gevaarlijke klant Chisnall Na zijn vlotte zeges tegen Paul Lim en Jermaine Wattimena, volgt vanavond de eerste echte test voor Dimitri Van den Bergh op dit WK darts. In zijn 1/8e finale neemt hij het op tegen Dave Chisnall, bijgenaamd "Chizzy", de nummer 8 van de wereld.

In 2010 verloor Chisnall de WK-finale in de teloorgegane BDO-bond. Daarna stapte hij over naar de PDC en bleef ook daar succesvol met onder meer 5 majorfinales, die hij weliswaar allemaal verloor. Dit jaar wierp hij zich in oktober nog naar de halve finale op de World Grand Prix.

Op dit WK bewees "Chizzy" zich alvast wel goed in zijn vel te voelen. Met vlotte zeges tegen Keegan Brown en Danny Noppert, en met gemiddeldes tegen de 100, zal Van den Bergh vanavond mogelijk een stevige kluif hebben aan de Engelsman.

20:53 In de eerste wedstrijd van de avond verzekerde Dirk van Duijvenbode, de aubergineboer met de excentriek "hardstyle"-opkomst, zich van een plaatsje bij de laatste 8. 20 uur 53. In de eerste wedstrijd van de avond verzekerde Dirk van Duijvenbode, de aubergineboer met de excentriek "hardstyle"-opkomst, zich van een plaatsje bij de laatste 8. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344370703177572354