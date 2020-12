LIVE: Danst Van den Bergh op WK meteen voorbij 66-jarige veteraan Lim?

00:00 00 uur . Sets (best of 5) 1 2 3 4 5 Dimitri Van den Bergh (Bel) 3 Paul Lim (Sin) 0 . Sets (best of 5) 1 2 3 4 5

23:03 23 uur 03. Van den Bergh vliegt naar winst in set 1. We hebben het niet getimed, maar Van den Bergh snelt in een waanzinnig tempo naar 3-0-setwinst. Met drie 180's en een gemiddelde van 115,6 laat onze landgenoot er geen gras over groeien. . Van den Bergh vliegt naar winst in set 1 We hebben het niet getimed, maar Van den Bergh snelt in een waanzinnig tempo naar 3-0-setwinst. Met drie 180's en een gemiddelde van 115,6 laat onze landgenoot er geen gras over groeien.

22:57 22 uur 57. Met onder meer twee 180's raast Van den Bergh meteen naar winst in de eerste leg. Van een opener gesproken. . Met onder meer twee 180's raast Van den Bergh meteen naar winst in de eerste leg. Van een opener gesproken.

22:52 22 uur 52. We zijn vertrokken! Van den Bergh mag de eerste pijlen werpen. Volgt hij het voorbeeld van Kim Huybrechts en plaatst hij zich voor de 3e ronde? . We zijn vertrokken! Van den Bergh mag de eerste pijlen werpen. Volgt hij het voorbeeld van Kim Huybrechts en plaatst hij zich voor de 3e ronde?

22:50 22 uur 50. Daar is Van den Bergh. Op de tonen van Happy van Pharrell Williams komt hij het podium op. Door een aanslepende knieblessure zijn zijn kenmerkende dansjes wat minder uitbundig dan gewoonlijk. Als heeft hij de voorbije weken getoond, onder andere met een halve finale op de Grand Slam of Darts, dat die blessure geen hinderpaal is. . Daar is Van den Bergh. Op de tonen van Happy van Pharrell Williams komt hij het podium op. Door een aanslepende knieblessure zijn zijn kenmerkende dansjes wat minder uitbundig dan gewoonlijk. Als heeft hij de voorbije weken getoond, onder andere met een halve finale op de Grand Slam of Darts, dat die blessure geen hinderpaal is.

22:36 22 uur 36. Van Duijvenbode heeft zonet na een onwaarschijnlijke thriller Rob Cross, de wereldkampioen van 2018, uit het toernooi geknikkerd. Hij heeft er even op moeten wachten, maar Dimitri Van den Bergh kan zo dadelijk aan zijn WK gaan beginnen. . Van Duijvenbode heeft zonet na een onwaarschijnlijke thriller Rob Cross, de wereldkampioen van 2018, uit het toernooi geknikkerd. Hij heeft er even op moeten wachten, maar Dimitri Van den Bergh kan zo dadelijk aan zijn WK gaan beginnen.

22:24 22 uur 24. Van den Bergh en Lim moeten nog eventjes wachten in de coulissen van het Alexandra Palace. Ze mogen het podium op na de partij tussen Rob Cross en Dirk van Duijvenbode, die aan een spannende vijfsetter bezig zijn. . Van den Bergh en Lim moeten nog eventjes wachten in de coulissen van het Alexandra Palace. Ze mogen het podium op na de partij tussen Rob Cross en Dirk van Duijvenbode, die aan een spannende vijfsetter bezig zijn.

22:00 22 uur . Dimitri Van den Bergh is de derde Belg die in actie komt op dit WK. Mike De Decker sneuvelde kansloos in de eerste ronde tegen de onbekende Japanner Foulkes, maar Kim Huybrechts gaf wel het goede voorbeeld. Huybrechts wervelde in ronde 1 voorbij de Chinees Zhuang en stuntte gisteren in ronde 2 door Ian White, de nummer 10 van de wereld, uit het toernooi te bonjouren. . Dimitri Van den Bergh is de derde Belg die in actie komt op dit WK. Mike De Decker sneuvelde kansloos in de eerste ronde tegen de onbekende Japanner Foulkes, maar Kim Huybrechts gaf wel het goede voorbeeld. Huybrechts wervelde in ronde 1 voorbij de Chinees Zhuang en stuntte gisteren in ronde 2 door Ian White, de nummer 10 van de wereld, uit het toernooi te bonjouren.

21:50 21 uur 50. Ik kan zeker wereldkampioen worden. Als je er zelf niet in gelooft, kan je beter thuisblijven. Dimitri Van den Bergh voor het WK. Ik kan zeker wereldkampioen worden. Als je er zelf niet in gelooft, kan je beter thuisblijven. Dimitri Van den Bergh voor het WK

Lim smeet 30 jaar geleden de eerste 9-darter ooit op een WK darts.

21:33 21 uur 33. Paul Lim, de 66-jarige veteraan uit Singapore. Van den Bergh neemt het vanavond op tegen de legendarische Paul Lim. De Amerikaanse Singaporees, 66 jaar jong, was er maar liefst 38 jaar geleden al bij op zijn eerste WK. Zijn meest spreekmakende prestatie leverde hij 8 jaar later, toen hij als eerste speler ooit een 9-darter, de perfecte leg, wierp op het wereldkampioenschap. Hij zou dat jaar ook doorstoten tot in de kwartfinales, zijn beste eindnotering. De ervaren Singaporees moest zich net als de voorbije edities ook dit jaar via de continentale kwalificaties in Azië plaatsen voor de hoofdtabel. Maar dat Lim zijn kunstjes nog niet verleerd is, toonde hij meteen in de eerste ronde door Luke Humphries - vorig jaar nog kwartfinalist - uit het toernooi te werpen. Van den Bergh is dus maar beter op zijn hoede voor "The Singapore Slinger". . Paul Lim, de 66-jarige veteraan uit Singapore Van den Bergh neemt het vanavond op tegen de legendarische Paul Lim. De Amerikaanse Singaporees, 66 jaar jong, was er maar liefst 38 jaar geleden al bij op zijn eerste WK. Zijn meest spreekmakende prestatie leverde hij 8 jaar later, toen hij als eerste speler ooit een 9-darter, de perfecte leg, wierp op het wereldkampioenschap. Hij zou dat jaar ook doorstoten tot in de kwartfinales, zijn beste eindnotering.

De ervaren Singaporees moest zich net als de voorbije edities ook dit jaar via de continentale kwalificaties in Azië plaatsen voor de hoofdtabel. Maar dat Lim zijn kunstjes nog niet verleerd is, toonde hij meteen in de eerste ronde door Luke Humphries - vorig jaar nog kwartfinalist - uit het toernooi te werpen. Van den Bergh is dus maar beter op zijn hoede voor "The Singapore Slinger".

15:30 15 uur 30. "Dancing Dimi" is aan zet. Op het WK darts in Londen mag Dimitri Van den Bergh vanavond voor het eerst zijn pijltjes uit zijn zak halen. Na een topseizoen, met onder andere de titel op het prestigieuze World Matchplay-toernooi, is "Dancing Dimi" als eerste Belg ooit tot in de top 10 van de wereld geklommen. In het Alexandra Palace is hij dan ook een outsider voor de wereldtitel. . "Dancing Dimi" is aan zet Op het WK darts in Londen mag Dimitri Van den Bergh vanavond voor het eerst zijn pijltjes uit zijn zak halen. Na een topseizoen, met onder andere de titel op het prestigieuze World Matchplay-toernooi, is "Dancing Dimi" als eerste Belg ooit tot in de top 10 van de wereld geklommen. In het Alexandra Palace is hij dan ook een outsider voor de wereldtitel.