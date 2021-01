Killer van Van den Bergh maakt gehakt van WK-favoriet Van Gerwen

22:20

22 uur 20. Chisnall deelt mokerslag uit aan Van Gerwen. Dave Chisnall heeft zich op verbluffende wijze geplaatst voor de halve finales op het WK darts. De Engelsman, in de 1/8e finales nog de boeman van onze landgenoot Dimitri Van den Bergh, overvleugde in de kwartfinales de nummer 1 van de wereld Michael van Gerwen en won met een droge 5-0. Van Gerwen had nochtans de geschiedenis aan zijn kant, want de Nederlander had zijn vorige 27 confrontaties met Chisnall allemaal gewonnen. Maar de Engelsman speelde een fantastische wedstrijd, waarin hij onder meer 14x een 180 gooide. Van Gerwen zat nooit in de match, het verschil in gemiddeldes sprak boekdelen: 98,29 voor de Nederlander tegenover 107,34 voor Chisnall. Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen kon uiteindelijk geen enkele set winnen en leed zijn zwaarste nederlaag ooit op het WK. Chisnall neemt het zaterdagavond in de halve finales op tegen Gary Anderson. Van de 4 halvefinalisten is Anderson de enige die het WK al eens wist te winnen. .