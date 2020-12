IJzersterke Chisnall roept Van den Bergh een halt toe op WK darts

IJzersterke Chisnall begint als een raket

Van den Bergh krikte zijn niveau nog wat op, maar een verduiveld sterke Chisnall had steeds een antwoord klaar. Met opnieuw 2 ton-plus-checkouts pakte de Engelsman ook set 2. Druk op de ketel bij Van den Bergh, die in set 3 ook nog eens een setdart op de bullseye miste. Een cadeau dat Chisnall in dank afnam: 3-0.

"Chizzy", de nummer 8 van de wereld, liet echter meteen zien dat hij van een ander kaliber is dan de vorige tegenstanders van Van den Bergh. Na een razende start en onder meer een knappe 146-checkout zette hij meteen de toon met winst in de openingsset.

Van den Bergh gaat strijdend ten onder

Van den Bergh stond voor een loodzware opdracht, maar liet zich niet kennen. Met huizenhoge scores wierp hij zich in sneltempo naar winst in set 4. Het gaf "The Dreammaker" moed, want ook in set 5 toonde Van den Bergh zich iets sterker dan zijn tegenstander. Zo hadden we bij een 3-2-tussenstand opnieuw een wedstrijd.



In de belangrijke zesde set begonnen de zenuwen op te spelen bij beide heren. Van den Bergh liet in de openingsleg maar liefst 6 pijlen op een dubbel liggen en miste er twee legs later nog eens 7. Dodelijk zo bleek, want bij een 2-1-voorsprong maakte Chisnall het in stijl af met een 102-checkout: 4-2.



Einde verhaal dus voor de Belgen op dit WK. Van den Bergh, die met titelambities was afgezakt naar Londen, ziet zijn topseizoen dus niet bekroond met een kwartfinale tegen 's werelds nummer één, Michael Van Gerwen.