Gary Anderson en Gerwyn Price strijden zondag om wereldtitel op WK darts

23:26

23 uur 26. Anderson gunt Chisnall geen eerste finale. De finale van het WK darts gaat tussen de Schot Gary Anderson en de Welshman Gerwyn Price. Nadat Price zich eerder op de avond ontdaan had van Stephen Bunting rekende Gary Anderson in zijn halve finale af met Dave Chisnall: 6-3. Chisnall had vrijdagavond nog indruk gemaakt in de kwartfinales door topfavoriet Michael Van Gerwen op een kurkdroge 5-0 te trakteren. Maar tegen Gary Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016, kon "Chizzy" dat niveau niet opnieuw halen. Anderson zette meteen de toon en Chisnall was voortdurend op achtervolgen aangewezen tegen de ervaren Schot, die zich efficiënter toonde op de dubbels en relatief vlot won met 6-3. Voor Anderson wordt het zijn 5e finale, tegenstander Gerwyn Price debuteert in de eindstrijd van het WK. Als Price wint, wordt hij de nieuwe nummer 1 van de wereld. Setstanden: 3-2, 2-3, 3-2, 3-1, 1-3, 3-2, 1-3, 3-0, 3-0 .