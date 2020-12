Ex-wereldkampioen Anderson pissig: "Als het zo doorgaat, stop ik met darts"

07:37

07 uur 37. Gary Anderson pissig na psychologische oorlog. Gary Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016, heeft zich na een thriller tegen Mensur Suljovic voor de 1/8e finales geplaatst. Maar erg opgetogen was de Schot na de match niet. Anderson was niet te spreken over het gedrag van zijn tegenstander, die traag speelde én ook nog eens zijn tafeltje inpikte. "Mensur bleef maar aan mijn tafeltje staan, waardoor ik een andere looproute moest nemen om bij het andere tafeltje te komen. Ik was in de eerste set helemaal van mijn melk." Anderson ergerde zich duidelijk aan alles, ook aan zijn eigen spel. "Deze wedstrijd was één grote grap, echt vreselijk. Ik krijg vaak de vraag waarom ik het niet zo graag meer doe. Wel, dit is een van de redenen." "Als het zo voortgaat, ben ik klaar met deze sport. Dan ga ik wel golfen of zo. Dit wil ik niet nog een keer meemaken. Ik wil gewoon lekker darten. Niet deze onzin." .