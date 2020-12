06:56

06 uur 56. Op naar Van den Bergh - Van Gerwen in de kwartfinales? Dimitri Van den Bergh heeft tot dusver indruk gemaakt op het WK darts. Onze landgenoot plaatste zich zondag bijzonder vlot voor de 4e ronde en in die 1/8e finales moet hij vanavond afrekenen met Dave Chisnall. Mocht er nog extra motivatie nodig zijn: in de kwartfinales wacht de Nederlandse topper Michael van Gerwen. Hij kroop gisterenavond door het oog van de naald. .