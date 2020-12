20:59

20 uur 59. Wie is Dave Chisnall? Dave Chisnall, bijgenaamd "Chizzy", is een 40-jarige Engelsman en nummer 8 van de wereld. In 2010 verloor hij de WK-finale in de BDO-bond van Martin Adams na een spannende strijd, een jaar later stapte hij over naar de PDC-bond. In de vorige ronde versloeg Chisnall de Nederlander Danny Noppert, ondanks een 0-2-achterstand. Dankzij onder meer 11 "180's" trok hij het laken toch nog naar zich toe. Chisnall beseft dat het beter moet tegen Van den Bergh. "Zo'n slechte start kan ik me niet permitteren tegen Dimi, hij is fantastisch bezig en gooit heel hoge gemiddeldes." .