Chisnall volgende opponent "Dancing Dimi": "Van den Bergh speelt geweldig"

21:01

21 uur 01. Chisnall: "Van den Bergh speelt geweldig". Chisnall daagt Dimitri van den Bergh uit in de achtste finales. De Brit, die in 2019 nog in de kwartfinales stond, kon Van den Bergh al een aantal keer kloppen. "Ik had Van den Bergh even in mijn zak, maar dat is nu gedaan. Hij speelt geweldig en gooit hoge gemiddeldes", zei Chizzy. "Ik zal veel beter moeten starten, want Van den Bergh mag je geen 2-0-voorsprong geven." .