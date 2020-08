LIVE: Nog 1 kamp en Delfine Persoon kan wraak nemen tegen Katie Taylor

Dat ging snel! Alen Babic is al in de 2e ronde zegezeker. Hij mept Winters neer en wint met een technische knock-out. Nog een kamp en Delfine Persoon stapt de ring in om wraak te nemen tegen Katie Taylor.

21:17

21 uur 17. Nog even geduld. In het Engelse stadje Brentwood is de boksavond volop aan de gang. Op Delfine Persoon is het nog even wachten. Zij bokst de 4e kamp, zo meteen begint kamp 2: een duel tussen de zwaargewichten Shawndell Winters uit de Verenigde Staten en Alen Babic uit Kroatië. .