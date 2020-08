Delfine Persoon moet weer het hoofd buigen voor Katie Taylor

23:43 23 uur 43. Delfine Persoon: "Miste power". Vorig jaar in New York voelde Delfine Persoon zich bestolen, nu begreep ze meteen dat ze de kamp verloren had. Ze gaf Taylor zelfs applaus. "Ik heb veel respect voor haar", sprak Persoon in haar beste Engels. "Ze verdient haar titels. Deze keer leg ik me neer bij de jury." "Ik miste de power om haar pijn en dan wordt het technisch. Op dat vlak is ze niet te kloppen. Ik denk trouwens dat ik mijn neus gebroken heb in de tweede ronde." . Delfine Persoon: "Miste power" Vorig jaar in New York voelde Delfine Persoon zich bestolen, nu begreep ze meteen dat ze de kamp verloren had. Ze gaf Taylor zelfs applaus.

"Ik heb veel respect voor haar", sprak Persoon in haar beste Engels. "Ze verdient haar titels. Deze keer leg ik me neer bij de jury."

"Ik miste de power om haar pijn en dan wordt het technisch. Op dat vlak is ze niet te kloppen. Ik denk trouwens dat ik mijn neus gebroken heb in de tweede ronde."

23:40 23 uur 40. Deze keer leg ik me neer bij de beslissing. Taylor heeft verdiend gewonnen, ik heb veel respect voor haar. Delfine Persoon. Deze keer leg ik me neer bij de beslissing. Taylor heeft verdiend gewonnen, ik heb veel respect voor haar. Delfine Persoon

23:32 23 uur 32. Delfine Persoon buigt voor Katie Taylor. Delfine Persoon verliest opnieuw. De 3 juryleden kiezen deze keer allemaal voor Katie Taylor, die een gracieuzere kamp bokste. De eindscore: 98-93, 96-94, 96-94. Deze keer legt Persoon zich neer bij de beslissing. Ze buigt voor Taylor en geeft haar opponente nog een knuffel. Dat heet respect. . Delfine Persoon buigt voor Katie Taylor Delfine Persoon verliest opnieuw. De 3 juryleden kiezen deze keer allemaal voor Katie Taylor, die een gracieuzere kamp bokste. De eindscore: 98-93, 96-94, 96-94.

Deze keer legt Persoon zich neer bij de beslissing. Ze buigt voor Taylor en geeft haar opponente nog een knuffel. Dat heet respect.

23:31 Katie Taylor wint weer op punten:. 23 uur 31. Katie Taylor wint weer op punten: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

23:29 23 uur 29. Einde! Einde ronde 10: het is afgelopen. Persoon gaat heel even neer, maar zonder erg. De kamp wordt weer beslist op punten. Hoe oordeelt de jury deze keer? Persoon heeft alles gegeven en erg energiek gebokst. . Einde! Einde ronde 10: het is afgelopen. Persoon gaat heel even neer, maar zonder erg. De kamp wordt weer beslist op punten. Hoe oordeelt de jury deze keer? Persoon heeft alles gegeven en erg energiek gebokst.

23:26 23 uur 26. Einde ronde 9: neen, het is nog niet afgelopen. Taylor heeft het zwaar, maar ze geeft niet op. Persoon krijgt nog één ronde om de 4 wereldtitels te veroveren. . Einde ronde 9: neen, het is nog niet afgelopen. Taylor heeft het zwaar, maar ze geeft niet op. Persoon krijgt nog één ronde om de 4 wereldtitels te veroveren.

23:23 23 uur 23. Taylor wankelt. Einde ronde 8: heeft Persoon Taylor te pakken? Tot twee keer toe gaat de Ierse net niet door haar knieën. De referee moet haar zelfs even tot de orde roepen. . Taylor wankelt Einde ronde 8: heeft Persoon Taylor te pakken? Tot twee keer toe gaat de Ierse net niet door haar knieën. De referee moet haar zelfs even tot de orde roepen.

23:20 23 uur 20. Einde ronde 7: Persoon beseft dat Taylor een taaie tante is. Ze krijgt nog 3 kansen om komaf te maken met de titelverdedigster. . Einde ronde 7: Persoon beseft dat Taylor een taaie tante is. Ze krijgt nog 3 kansen om komaf te maken met de titelverdedigster.

23:18 23 uur 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

23:17 23 uur 17. Salvo van Persoon. Einde ronde 6: Persoon vuurt de ene na de andere af. Taylor kan alleen maar incasseren. . Salvo van Persoon Einde ronde 6: Persoon vuurt de ene na de andere af. Taylor kan alleen maar incasseren.

23:14 23 uur 14. Halfweg. Einde ronde 5: halverwege de kamp slaat de vermoeidheid stilaan toe. Delfine Persoon heeft heel wat slagen uitgedeeld, Taylor kiest voor een gracieuzere stijl. . Halfweg Einde ronde 5: halverwege de kamp slaat de vermoeidheid stilaan toe. Delfine Persoon heeft heel wat slagen uitgedeeld, Taylor kiest voor een gracieuzere stijl.

23:11 23 uur 11. Einde ronde 4: van verdedigen is nauwelijks nog sprake. Katie Taylor houdt zich nog enigszins in, Delfine Persoon heeft haar turbo al ingeschakeld. Ze wil Taylor tegen het canvas krijgen, zoveel is duidelijk. . Einde ronde 4: van verdedigen is nauwelijks nog sprake. Katie Taylor houdt zich nog enigszins in, Delfine Persoon heeft haar turbo al ingeschakeld. Ze wil Taylor tegen het canvas krijgen, zoveel is duidelijk.

23:08 23 uur 08. Einde ronde 3: Taylor en Persoon drijven het tempo op en delen flink uit. Persoon lijkt met haar krachten te woekeren, Taylor lijkt beter te kunnen doseren. . Einde ronde 3: Taylor en Persoon drijven het tempo op en delen flink uit. Persoon lijkt met haar krachten te woekeren, Taylor lijkt beter te kunnen doseren.

23:06 23 uur 06. Oogkas Persoon geraakt. Einde ronde 2: Taylor bouwt haar kamp keurig op en neemt de regie in handen. Persoon heeft al averij opgelopen onder haar rechteroog. . Oogkas Persoon geraakt Einde ronde 2: Taylor bouwt haar kamp keurig op en neemt de regie in handen. Persoon heeft al averij opgelopen onder haar rechteroog.

23:05 23 uur 05. Taylor - Persoon 2.

23:02 23 uur 02. Einde ronde 1: Persoon vliegt er meteen in en kiest voor de aanval. Taylor wacht geduldig af, ontwijkt haar slagen om vervolgens goed gemikt tegen te stoten. . Einde ronde 1: Persoon vliegt er meteen in en kiest voor de aanval. Taylor wacht geduldig af, ontwijkt haar slagen om vervolgens goed gemikt tegen te stoten.

23:00 23 uur . Ronde 1! De revanchewedstrijd is begonnen. Maken Persoon en Taylor er weer een uitputtingsslag van 10 rondes van? . Ronde 1! De revanchewedstrijd is begonnen. Maken Persoon en Taylor er weer een uitputtingsslag van 10 rondes van?

22:59 22 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22:56 22 uur 56. Daar is Delfine Persoon. Zorgt ze ook voor vuurwerk in de ring?

22:53 22 uur 53. The Gossip schalt door de boxen op het domein van Katie Taylors promotor Eddie Hearn. Delfine Persoon bokst in het hol van de leeuw. . The Gossip schalt door de boxen op het domein van Katie Taylors promotor Eddie Hearn. Delfine Persoon bokst in het hol van de leeuw.

22:52 22 uur 52. Delfine Persoon warmt zich op in de kleedkamer.

22:50 22 uur 50. Katie Taylor ijsbeert in de kleedkamers.

22:46 22 uur 46. De twee vrouwen worden voorgesteld aan de kijkers, de spots zweven door de boksring, de kamp kan bijna beginnen. . De twee vrouwen worden voorgesteld aan de kijkers, de spots zweven door de boksring, de kamp kan bijna beginnen.

22:42 Katie Taylor (34) is een jaar jonger dan Delfine Persoon en heeft nog nooit een kamp verloren. 22 uur 42. Katie Taylor (34) is een jaar jonger dan Delfine Persoon en heeft nog nooit een kamp verloren. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22:34 22 uur 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22:30 22 uur 30. Bijna aan Persoon. Het voorprogramma is afgelopen. In de 9e ronde gooit de entourage van Clay de handdoek in de ring. Hij moet de WBO-titel bij de weltergewichten aan Kongo laten. Over een kwartiertje zijn Delfine Persoon en Katie Taylor aan zet. Zij kampen om 4 wereldtitels bij de lichtgewichten. . Bijna aan Persoon Het voorprogramma is afgelopen. In de 9e ronde gooit de entourage van Clay de handdoek in de ring. Hij moet de WBO-titel bij de weltergewichten aan Kongo laten.

Over een kwartiertje zijn Delfine Persoon en Katie Taylor aan zet. Zij kampen om 4 wereldtitels bij de lichtgewichten.

22:29 Katie Taylor en Delfine Persoon trekken hun handschoenen aan. Nog even en ze staan voor de tweede keer tegenover mekaar. 22 uur 29. Katie Taylor en Delfine Persoon trekken hun handschoenen aan. Nog even en ze staan voor de tweede keer tegenover mekaar. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22:19 22 uur 19. Luther Clay en Chris Kongo laten u nog even wachten op de kamp van Delfine Persoon. De twee weltergewichten snijden ronde 7 aan. . Luther Clay en Chris Kongo laten u nog even wachten op de kamp van Delfine Persoon. De twee weltergewichten snijden ronde 7 aan.

22:12 22 uur 12. Clay en Kongo zijn 5 rondes ver. De kamp duurt maximaal 10 rondes. . Clay en Kongo zijn 5 rondes ver. De kamp duurt maximaal 10 rondes.

22:10 Taylor en Persoon boksen op het privédomein van promotor Eddie Hearn. Publiek is niet toegelaten. 22 uur 10. Taylor en Persoon boksen op het privédomein van promotor Eddie Hearn. Publiek is niet toegelaten. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:53 21 uur 53. Nu is het aan de Britse boksers Luther Clay en Chris Kongo. Zij kampen om de WBO-titel bij de weltergewichten. Daarna is het aan Delfine Persoon. . Nu is het aan de Britse boksers Luther Clay en Chris Kongo. Zij kampen om de WBO-titel bij de weltergewichten. Daarna is het aan Delfine Persoon.

21:51 21 uur 51. Zo ging het er vorig jaar aan toe tussen Taylor en Persoon. Zo ging het er vorig jaar aan toe tussen Taylor en Persoon

21:50 21 uur 50. Het verhaal van Taylor - Persoon 1. De kamp om de titel bij de lichtgewichten krijgt de naam Taylor - Persoon 2. Hoe ging het dan in Taylor - Persoon 1? Zo: Op 1 juni 2019 stonden Taylor en Persoon tegenover mekaar in de mythische evenementenhal Madison Square Garden in New York. Taylor, olympisch kampioene in 2012, haalde het op punten met 95-95, 96-94 en 96-94. Volgens het gros van de waarnemers was dat een onterechte beslissing. Persoon zei achteraf dat ze bestolen was. Ze diende een klacht in, maar zei niet te rekenen op een rematch. Die komt er nu dus toch. De 4 titels in het bezit van Taylor vormen straks de inzet van de kamp. . Het verhaal van Taylor - Persoon 1 De kamp om de titel bij de lichtgewichten krijgt de naam Taylor - Persoon 2. Hoe ging het dan in Taylor - Persoon 1? Zo:

Op 1 juni 2019 stonden Taylor en Persoon tegenover mekaar in de mythische evenementenhal Madison Square Garden in New York. Taylor, olympisch kampioene in 2012, haalde het op punten met 95-95, 96-94 en 96-94. Volgens het gros van de waarnemers was dat een onterechte beslissing.

Persoon zei achteraf dat ze bestolen was. Ze diende een klacht in, maar zei niet te rekenen op een rematch. Die komt er nu dus toch. De 4 titels in het bezit van Taylor vormen straks de inzet van de kamp.

21:49 21 uur 49. Boksen Persoon krijgt Taylor aan het wankelen, maar moet wel wereldtitel afstaan

21:41 21 uur 41. Ik was toch verrast dat Katie Taylor opnieuw tegen mij wil boksen. Zij neemt een groot risico. Delfine Persoon. Ik was toch verrast dat Katie Taylor opnieuw tegen mij wil boksen. Zij neemt een groot risico. Delfine Persoon

21:33 Trainer Filiep Tampere verstevigt de rechter van Delfine Persoon met tape:. 21 uur 33. Trainer Filiep Tampere verstevigt de rechter van Delfine Persoon met tape: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:30 21 uur 30. Nog een kamp en het is aan Persoon. Dat ging snel! Alen Babic is al in de 2e ronde zegezeker. Hij mept Winters neer en wint met een technische knock-out. Nog een kamp en Delfine Persoon stapt de ring in om wraak te nemen tegen Katie Taylor. . Nog een kamp en het is aan Persoon Dat ging snel! Alen Babic is al in de 2e ronde zegezeker. Hij mept Winters neer en wint met een technische knock-out. Nog een kamp en Delfine Persoon stapt de ring in om wraak te nemen tegen Katie Taylor.

21:17 21 uur 17. Nog even geduld. In het Engelse stadje Brentwood is de boksavond volop aan de gang. Op Delfine Persoon is het nog even wachten. Zij bokst de 4e kamp, zo meteen begint kamp 2: een duel tussen de zwaargewichten Shawndell Winters uit de Verenigde Staten en Alen Babic uit Kroatië. . Nog even geduld In het Engelse stadje Brentwood is de boksavond volop aan de gang. Op Delfine Persoon is het nog even wachten. Zij bokst de 4e kamp, zo meteen begint kamp 2: een duel tussen de zwaargewichten Shawndell Winters uit de Verenigde Staten en Alen Babic uit Kroatië.

21:02 De eerste kamp van de avond eindigt onbeslist:. 21 uur 02. De eerste kamp van de avond eindigt onbeslist: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:59 20 uur 59. De druk ligt volledig bij haar. Al vind ik de rol van underdog niet onaardig. Delfine Persoon. De druk ligt volledig bij haar. Al vind ik de rol van underdog niet onaardig. Delfine Persoon

20:59 Delfine Persoon blikt nog een laatste keer vooruit:. 20 uur 59. Delfine Persoon blikt nog een laatste keer vooruit: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:54 Daar is Katie Taylor:. 20 uur 54. Daar is Katie Taylor: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:45 Het programma van vanavond:. 20 uur 45. Het programma van vanavond: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22-08-2020 22-08-2020.

08:47 08 uur 47. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten