16:48

16 uur 48. Meteen zege voor Koekelkoren en Van Walle. Dries Koekelkoren en Tom van Walle hebben donderdag de Oostenrijkers Marin Ermacora en Moritz Pristauz verslagen in hun eerste groepswedstrijd in poule H van het Europees kampioenschap beachvolleybal. Het Belgische duo won in drie sets (21-15, 16-21 en 15-13) in 53 minuten. Koekelkoren en Van Walle spelen in hun tweede wedstrijd tegen de Russen Konstantin Semenov en Ilya Leshukov, die in de andere wedstrijd van de poule met 2-0 (21-16, 21-11) wonnen van een Wit-Russisch duo. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales. De tweede en derde spelen een barrageronde. Het vierde duo is sowieso uitgeschakeld. .