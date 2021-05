17:46

17 uur 46. De weg naar Tokio. De Continental Cup in Baden is een van de laatste kwalificatietoernooien voor de Spelen. Een plaats in de top 5 geeft recht op het ultieme kwalficatietoernooi in Den Haag (23-26 juni), waar 1 olympisch ticket te verdienen valt. Naast België omvat de poule in Baden ook nog het gastland Oostenrijk, Polen, Zwitserland, Denemarken, Servië, Slovakije en Frankrijk. Elk land wordt door 2 duo's vertegenwoordigd. Voor België zijn dat Dries Koekelkoren en Tom Van Walle samen met Martijn Colson en Dennis Deroey. .