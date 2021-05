11:43 11 uur 43. België geplaatst voor olympische kwalificatietoernooi. De "Belgian Beach Boys" mogen nog steeds dromen van de Olympische Spelen in Tokio. In de kwartfinale rekenden de Belgische duo's Koekelkoren/Van Walle en Deroey/Colson af met de Servische duo's. België is zo geplaatst voor het slottoernooi in Den Haag, waar 15 landen en gastland Nederland aanwezig zullen zijn. Alleen de winnaars bemachtigen er een olympisch ticket. In halve finales van de Continental Cup nemen de Belgen het vanmiddag op tegen de Poolse mannen. . België geplaatst voor olympische kwalificatietoernooi De "Belgian Beach Boys" mogen nog steeds dromen van de Olympische Spelen in Tokio. In de kwartfinale rekenden de Belgische duo's Koekelkoren/Van Walle en Deroey/Colson af met de Servische duo's.



België is zo geplaatst voor het slottoernooi in Den Haag, waar 15 landen en gastland Nederland aanwezig zullen zijn. Alleen de winnaars bemachtigen er een olympisch ticket.



In halve finales van de Continental Cup nemen de Belgen het vanmiddag op tegen de Poolse mannen.

11:41 11 uur 41. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1390962034578186244

08-05-2021 08-05-2021.

16:30 16 uur 30. Gastland is te sterk voor dappere Belgen. De Belgische beachvolleyballers hebben de groepswinst aan Oostenrijk moeten laten. Deroey en Colson dwongen de toppers Ermacora en Pristauz wel tot het uiterste. Pas na 3 zware sets (24-22, 22-24, 19-17) beten de Belgen in het zand. Dries Koekelkoren en Tom van Walle konden daarna niet op tegen het tweede Oostenrijkse duo. Morgen staan de kwartfinales en eventuele halve finales op het programma op de Contnental Cup in Oostenrijk. . Gastland is te sterk voor dappere Belgen De Belgische beachvolleyballers hebben de groepswinst aan Oostenrijk moeten laten. Deroey en Colson dwongen de toppers Ermacora en Pristauz wel tot het uiterste. Pas na 3 zware sets (24-22, 22-24, 19-17) beten de Belgen in het zand. Dries Koekelkoren en Tom van Walle konden daarna niet op tegen het tweede Oostenrijkse duo. Morgen staan de kwartfinales en eventuele halve finales op het programma op de Contnental Cup in Oostenrijk.

14:54 14 uur 54. Belgen verslaan Frankrijk. België heeft zijn eerste duel op de Continental Cup tot een goed einde gebracht. Tegen Frankrijk verloor het duo Deroey/Colson wel de eerste wedstrijd, maar Koekelkoren en Van Walle zetten alles recht met 2 zeges. België speelt later vandaag tegen Oostenrijk voor groepswinst. . Belgen verslaan Frankrijk België heeft zijn eerste duel op de Continental Cup tot een goed einde gebracht. Tegen Frankrijk verloor het duo Deroey/Colson wel de eerste wedstrijd, maar Koekelkoren en Van Walle zetten alles recht met 2 zeges. België speelt later vandaag tegen Oostenrijk voor groepswinst.

07-05-2021 07-05-2021.

17:46 17 uur 46. De weg naar Tokio. De Continental Cup in Baden is een van de laatste kwalificatietoernooien voor de Spelen. Een plaats in de top 5 geeft recht op het ultieme kwalficatietoernooi in Den Haag (23-26 juni), waar 1 olympisch ticket te verdienen valt. Naast België omvat de poule in Baden ook nog het gastland Oostenrijk, Polen, Zwitserland, Denemarken, Servië, Slovakije en Frankrijk. Elk land wordt door 2 duo's vertegenwoordigd. Voor België zijn dat Dries Koekelkoren en Tom van Walle samen met Martijn Colson en Dennis Deroey. . De weg naar Tokio De Continental Cup in Baden is een van de laatste kwalificatietoernooien voor de Spelen. Een plaats in de top 5 geeft recht op het ultieme kwalficatietoernooi in Den Haag (23-26 juni), waar 1 olympisch ticket te verdienen valt.



Naast België omvat de poule in Baden ook nog het gastland Oostenrijk, Polen, Zwitserland, Denemarken, Servië, Slovakije en Frankrijk. Elk land wordt door 2 duo's vertegenwoordigd. Voor België zijn dat Dries Koekelkoren en Tom van Walle samen met Martijn Colson en Dennis Deroey.