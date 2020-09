EK beachvolleybal eindigt voor Van Walle en Koekelkoren al in ronde 1

16:52

16 uur 52. Lets duo stuurt Koekelkoren en Van Walle naar huis. Het EK beachvolleybal is geen succes geworden voor het Belgische duo Dries Koekelkoren en Tom Van Walle. De Belgen, die hun openingswedstrijd hadden verloren, begonnen nochtans goed aan hun dag. Rond de middag versloegen ze nog het Tsjechisch duo Dumek-Bercik, zodat ze in een rechtstreeks duel tegen de Letten Samoilovs en Smedins mochten uitmaken wie de tweede ronde zou halen. Maar die partij draaide uit op een teleurstelling voor de Belgen. Koekelkoren en Van Walle, de 36e op de Europese ranking, verloren set 1 nipt met 21-18 en hadden in de tweede set geen antwoord meer in huis: 21-16. De Belgen mogen zo met lege handen huiswaarts keren. De acht groepswinnaars mochten rechtstreeks naar de achtste finales, maar Koekelkoren en Van Walle, die in poule D als derde eindigden, moesten hun ticket via een barrage afdwingen. Daar slaagden ze dus niet in. .