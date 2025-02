Met een klinkende zege als kers op de taart: Belgian Lions mogen voor de 6e keer op rij naar het EK

De Belgian Lions hebben zich verzekerd van een ticket voor EuroBasket 2025. Zelfs na een ondermaatse start wonnen de Belgische mannen uiteindelijk overtuigend van Slovakije, waarmee de kwalificatie een feit was.

De Belgian Lions konden zich tegen Slovakije ook een kleine nederlaag permitteren en die mindset leek bij de start van de wedstrijd misschien iets te nadrukkelijk aanwezig in de Belgische hoofden.

De Slovaken begonnen bijzonder agressief aan de wedstrijd en grepen de Belgen meteen bij de keel. Onder impuls van een ijzersterke Brodziansky (15 punten voor de rust) sprokkelde Slovakije een maximale bonus van 10 punten.

Daarmee flirtten de Lions gevaarlijk dicht met de kritische grens van 15 punten die de Slovaken moesten goedmaken om hun EK-kansen nog gaaf te houden. Met een broodnodige time-out en enkele goede wissels van bondscoach Gjergja kwamen de Belgen de moeizame start mondjesmaat te boven.

De driepunters van Mwema en Delalieux begonnen te vallen en ook uitblinker Obasohan (21 punten, 8 rebounds, 8 assists) nam gaandeweg de regie in handen, door te scoren en te laten scoren.



Bij de rust (46-37) was het verschil nog speelbaar, maar in de 2e helft zakten de Slovaken helemaal door het ijs. Met Obasohan en Delalieux als voornaamste afwerkers - maar al bij al met een sterke collectieve prestatie - stoomden de Belgen uiteindelijk nog naar een zege van 30 punten: 93-63.

Daarmee is de kwalificatie voor het EK nu al binnen, de wedstrijd van zondag in en tegen Spanje is enkel nog voor de statistieken.