LIVESTREAM: Oostende heeft de touwtjes in handen in de bekerfinale, zit er nog een Leuvense remonte in?

Rust

Oostende trekt naar de kleedkamer met een voorsprong van 7 punten: 35-28.



Leuven vond in het 2e quarter beter zijn draai en bracht Oostende even van de wijs met een zoneverdediging. Een bedrijvige Freidel (14 punten in de 1e helft) dirigeerde zijn team weer helemaal langszij: 24-24.



In de slotminuten van het 2e quarter was het toch weer Oostende dat de bovenhand nam, met dank aan de ervaring en de efficiëntie van Gillet.



Overigens nog opvallend bij Leuven in de 1e helft: het dramatische vrijworppercentage. De bezoekers misten 10 van hun 19 vrijworpen.