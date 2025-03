LIVESTREAM: Kan Castors Braine de hegemonie van Kangoeroes Mechelen doorbreken in finale Beker van België?

Kleine bonus voor Kangoeroes

Bij de rust is het verschil tussen Mechelen en Castors 5 puntjes, in het voordeel van Kangoeroes.



Even leek Mechelen weg te sluipen van Castors, dat het in het 2e quarter lange tijd heel moeilijk had om te scoren. Maar met de rust in zich kon Miller de kloof nog wat verkleinen en met 5 punten verschil is alles nog mogelijk in de 2e helft.