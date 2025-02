LIVESTREAM: Belgian Cats op achtervolgen aangewezen in Litouwen

Voor vorst, voor vrijheid en voor groepswinst

Na de glansrijke thuiszege tegen Azerbeidzjan (97-24) is deelname aan het EK is binnen voor titelverdediger België.



Vanmiddag willen de Cats zich verzekeren van groepswinst in de voorrondes. Die levert een voordeel op voor de loting.



Als de Belgische basketbalvrouwen poule C afsluiten als nummer 1 vermijden ze alvast andere topteams als Frankrijk en Spanje in de eerste ronde op het EK in juni.