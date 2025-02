LIVESTREAM (20.10 uur): Litouwen op weg naar cruciale zege voor Cats, die het straks tegen Azerbeidzjan moeten afmaken

Zo ging het de vorige keer:

Ben je vergeten hoe de Cats het de vorige keer gedaan hebben tegen Azerbeidzjan? Je hebt onze gratie, want het is al van november 2023 geleden dat de "heenwedstrijd" gespeeld werd. Toen hadden de Cats net een frustrerende thuisnederlaag tegen Polen achter de rug.



Maar onze Belgische basketbalvrouwen waren duidelijk op revanche belust. In hun tweede EK-voorrondematch in Azerbeidzjan toonden Meesseman en co. geen genade. Ze grepen de thuisploeg meteen bij de keel en hielden die vast tot de laatste seconde: 28-136. Dat was een record voor de Cats.