LIVESTREAM (16.55 uur): Kunnen vertimmerde Belgian Lions nog een stunten tegen Spanje in spaarmodus?

Duel om de eer

Spanje-België is een match zonder echte inzet, want beide landen zijn al geplaatst voor het EK. Dat is ook te zien aan de selectie, want allebei treden ze straks niet op hun sterkst aan.



De Spanjaarden zullen ongetwijfeld nog een eitje willen pellen met de Lions, die vorig jaar aan het langste eind trok.



Als Spanje met 6 punten of meer verschil wint, wordt het alsnog tweede in de poule. Bij een Belgische zege of een nederlaag van maximaal 5 punten eindigen de Belgian Lions tweede, na groepswinnaar Letland.