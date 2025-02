Kijk vanmiddag om 14 uur LIVE naar de Belgian Cats in Litouwen

De Belgian Cats zijn al 99,99% zeker van deelname aan het EK, maar pas na de wedstrijd tegen Litouwen zullen ze helemaal zeker kunnen zijn. In een rechtstreeks duel zullen ze uitmaken wie groepswinnaar wordt. Volg de kwalificatiematch vanmiddag LIVE: op deze pagina, in Sporza op VRT Canvas en in Sporza op Radio 1.