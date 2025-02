Experimentele Belgian Lions verliezen laatste EK-kwalificatieduel na match die geen schoonheidsprijs zal krijgen

Beide landen waren al zeker van hun EK-ticket en dat was vooraf al te zien aan de wedstrijdselecties. Spanje trad aan met veel jong talent en bij België waren ook enkele sterkhouders al teruggekeerd na hun club na de match van afgelopen donderdag tegen Slovakije.

Dat Spanje en België de experimentele toer opgingen, was best te begrijpen, maar het kwam het niveau van de wedstrijd allerminst ten goede. Zeker voor de rust was het aan beide kanten zoeken naar chemie, wat resulteerde in massa's balverliezen en een bedroevend shotpercentage.

De enige Belg die zich aan de middelmaat kon onttrekken, was een met scherp schietende Jean-Marc Mwema. 22-25, een score die je normaal ziet in een quarter, was de veelzeggende stand bij de rust.

Na de pauze vond Spanje toch enigszins een deftige offensieve flow, met dank aan Hugo Gonzalez. Het jonge Real Madrid-talent nam de regie nadrukkelijk in handen en zo vonden de Spanjaarden steeds vlotter de makkelijke scores.

Een hard werkende Thijs De Ridder (13 rebounds, waarvan 7 in aanval) en een productieve Mwema (21 punten) probeerden nog wel aan te klampen, maar de Lions moesten de winst finaal aan Spanje laten: 59-52.

Ongetwijfeld een goed leermoment voor enkele jongen Belgen, in een wedstrijd die niet meer ter zake deed voor de EK-tickets. We zien de Lions eind augustus-begin september terug op EuroBasket 2025. Op 27 maart wordt er geloot voor de groepsfase en kent België zijn tegenstanders.