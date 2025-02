Belgian Cats kunnen hand uitsteken naar EK: kijk vanavond naar kwalificatiematch tegen Azerbeidzjan

Na de 28-136-pandoering in de heenwedstrijd is het niet de vraag of de Belgian Cats vanavond gaan winnen tegen Azerbeidzjan, maar wel met hoeveel verschil. Met een ruime zege zouden de Belgische basketbalvrouwen alvast een grote stap zetten richting het EK. Bekijk de match vanavond op Ketnet, VRT Max of op deze pagina vanaf 20.10 uur.