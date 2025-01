Vele balverliezen breken Oostende zuur op: ondanks mini-remontada sneuvelt het tegen Nanterre

Oostende is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de 1/8e finales in de Champions League basketbal. In Nanterre begon het nochtans uitstekend, maar uiteindelijk betaalden ze de vele balverliezen cash. In het laatste kwart kwam Oostende nog langszij nadat het 15 punten had achtergestaan, maar daarna zette Nanterre nog een eindsprint in: 76-71 was de eindstand.

Oostende en Nanterre hadden allebei een onderlinge wedstrijd gewonnen, dus werd vandaag bepaald of Oostende door kon stoten naar de 1/8e finales in de Champions League in een wedstrijd van alles of niets.



Die boodschap had Oostende goed begrepen en het begon uitstekend met onmiddellijk een 0-6-kloof. Alleen kwam Nanterre daarna beter in de wedstrijd, al was het niet efficiënt - zeker niet vanop de vrijworplijn.



Oostende werd bij momenten wat slordig, maar sloot het eerste kwart met een puntje voorsprong af. In het tweede kwart kwam Nanterre meteen op voorsprong en die zou het stelselmatig uitbreiden. Van 4 punten ging het naar 9 punten voor de rust en na de rust zou het zelfs 15 punten worden.



Maar dan stokte het aanvallend bij Nanterre en Oostende bleef knabbelen aan de achterstand. Bij het ingaan van het laatste kwart stond Oostende nog 6 punten in het krijt.



Was een remontada in de maak? Nanterre bleef driepunters en vrije worpen missen, Oostende profiteerde optimaal. Onder leiding van Amerikanen Mintz en Audige kwam het gelijk, maar zelf opnieuw op voorsprong komen zou niet meer lukken.



Met nog drie minuten op de klok, viel er toch eens een bom van Nanterre in. En na 2 pijnlijke balverliezen moest Oostende plots opnieuw 8 punten goedmaken met nog een minuut op de klok. De slordigheden betaalde Oostende dan toch cash, al kwam het nog terug tot op 5 punten.



Het grote pijnpunt bleek dus de turnovers te zijn. Oostende had maar liefst 22 balverliezen, terwijl Nanterre het tot op 11 beperkte.



Het avontuur van Oostende eindigt dus in de play-ins van de Champions League. Nanterre stoot door naar de 1/8e finales.