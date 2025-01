LIVESTREAM: Oostende is niet bij de les en moet achtervolgen tegen Nanterre

In Oostende kunnen ze de 1/8e finales van de Champions League al ruiken. De Belgische landskampioen won vorige week het eerste play-induel tegen Nanterre. Als Oostende dat vanavond opnieuw kan, is een ticket voor de volgende ronde binnen. Volg de Belgisch-Franse clash op VRT Ketnet, met livestream op deze pagina of luister naar Radio 1.