LIVESTREAM: Winnen Belgian Lions spannend kwalificatieduel met Letland?

rust: 42-44

Na een solo uitblinker Obasohan gaat België rusten met een kleine voorsprong.



Een klein wonder na een belabberde start van de Lions in het tweede kwart. De diesel van Letland was opgewarmd, de thuisploeg trok de fysieke kaart en daar hadden de Belgen niet van terug.



In geen tijd smolt de bonus van 7 punten als sneeuw voor de zon. Met 11-0 ging Letland erop en erover.



Onder leiding van topscorer Obasohan (18 punten), die moest optornen tegen een tweemansdefensie, lukte het de Belgian Lions om met een bonusje de kleedkamers op te zoeken.