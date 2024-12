LIVESTREAM: Kan Oostende in laatste kwart nog naderen op Malaga?

Oostende heeft werk voor de boeg

Oostende gaat in Malaga rusten met een 53-41-stand. Die voorsprong maakte Malaga vooral in het eerste kwart. In het tweede kwart leek Oostende op een bepaald moment terug te sluipen - van 16 punten achterstand ging het naar een kloof van nog maar 6 punten.



Maar dan drukte Malaga het gaspedaal opnieuw wat meer in en mag de titelverdediger in de Champions League gaan rusten met een voorsprong van 12 punten. Kan Oostende in de tweede helft nog terugkomen?