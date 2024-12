LIVESTREAM: Dit keer wel de stunt tegen Malaga? Kijk nu naar het CL-duel van Oostende

Livestream om 20.25 uur

Tweede keer, goede keer? Bij Oostende zal het geloof in een verrassing wel leven. Al wordt het geen evidentie in het hol van de leeuw. Malaga is niet alleen leider in de groep, maar ook in de Spaanse competitie. Daarin verloor het nog maar 1 (!) wedstrijd. Mis niets van de topaffiche via onze livestream vanaf 20.25 uur.