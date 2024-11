LIVESTREAM (20.35 u): Belgian Cats staan voor belangrijk EK-kwalificatieduel tegen "niet te onderschatten" Litouwen

Cats beginnen aan nieuw hoofdstuk

Na de teleurstelling van Parijs beginnen de Belgian Cats vanavond aan een nieuw hoofdstuk. "Er begint nu een nieuwe focus richting het volgende doel, het EK van volgend jaar", weet cocommentator Hanne Mestdagh. "De ontgoocheling van Parijs zal nog niet helemaal verwerkt zijn, maar dit is topsport, ze moeten vooruit."



Voor hun eerste post-olympische wedstrijd staat er meteen heel wat druk op de ketel. Als de Cats zich als titelverdediger willen plaatsen voor het EK van volgend jaar, moeten er vanavond tegen Litouwen en zondag tegne Polen best gewonnen worden. "Het is nog niet voorbij als ze vandaag niet winnen, maar dan komen ze wel in heel moeilijke papieren te zitten", zegt Mestdagh. "Litouwen is zeker niet te onderschatten, maar natuurlijk zijn de Cats favoriet."



De Cats treden vanavond wel niet op volle sterkte aan. Spelmaakster Julie Allemand keert dan wel terug, de immer betrouwbare Antonia Delaere is er niet bij. "Daardoor zullen andere speelsters moeten opstaan. Maar een-op-een kan je Delaere niet vervangen", besluit Mestdagh. "Dat Allemand terug is, is alvast een grote meerwaarde. Zij en Meesseman kennen elkaar door en door."