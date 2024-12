LIVESTREAM (20.25 u): Dit keer wel de stunt tegen Malaga? Kijk vanavond naar het CL-duel van Oostende

Oostende neemt het voor de tweede keer op tegen de titelverdediger in de Champions League. De Belgische ploeg staat voor een aartsmoeilijke verplaatsing naar Malaga. Toch zal het geloof in een stunt diep vanbinnen leven bij spelers en coach. In de heenmatch kwam die er bijna. Is het dit keer wel prijs? Kijk om 20.25 uur via onze livestream!