LIVESTREAM (20.10 uur): Belgian Lions krijgen herkansing tegen Letland in EL-voorrondes

Revanche

Vanavond staan de Belgian Lions voor de tweede keer in enkele dagen tegenover Letland. Een wedstrijd voor de kwalificaties van het EK basket van volgend jaar. Vrijdag leden ze in Riga hun eerste nederlaag in deze EK-kwalificaties. Daar gingen ze met 75-72 onderuit.



Letland heeft zes punten en is alleen leider in de groep, voor België (5), Spanje (4) en Slovakije (3). De Belgen hebben echter nog goeie kaarten in handen om zich te plaatsen voor het EK. Dat kan vanavond al het geval zijn, als ze winnen van Letland en Spanje opnieuw wint van Slovakije.