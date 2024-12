LIVESTREAM (20 uur): Oostende gaat op slotspeeldag op zoek naar haasje-over met Turkse tegenstander

Wat staat er op het spel

In eigen huis gaat Oostende op zoek naar revanche tegen Petkimspor. Als de Belgen met drie punten of meer winnen van de Turken, wipt het naar de tweede plek. In alle andere gevallen blijft Oostende derde in groep B.





Dat kan cruciaal zijn voor het vervolg van het toernooi. De nummers 2 en 3 worden gekruist met de nummers 2 en 3 van groep A in de play-ins. Een zege vanavond zou zomaar een makkelijkere tegenstander kunnen opleveren in de tussenronde.