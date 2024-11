Ex-bondscoach Philip Mestdagh geeft Cats het voordeel voor cruciaal duel: "Ze moeten Polen kunnen oprollen"

Twee keer winnen was de opdracht voor de Belgian Cats dit EK-voorrondetweeluik. Tegen Litouwen lukte dat donderdag in het Sportpaleis, zondag in Polen moet de bevestiging volgen. De match is van groot belang voor de groepswinst en het bijhorend EK-ticket, want vorig jaar kwam Polen verrassend in België winnen. Kijk zondag hier naar de livestream of op VRT Canvas of luister naar Radio 1.