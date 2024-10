LIVESTREAM: Kijk naar Szczecin-Oostende in de Champions League basketbal

Zwak broertje

De Poolse formatie Szczecin wordt beschouwd als het zwakke broertje in Groep B. Winnen is een must om de Europese kansen gaaf te houden.



Op de eerste speeldag stak Oostende een hand uit naar een stunt thuis tegen titelverdediger Malaga, 2 weken geleden had winnen gekund in Turkije, maar te veel balverlies bij Petkimspor deed hen de das om.