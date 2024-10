Kijk vanavond om 18.23 uur naar Szczecin-Oostende in Champions League basketbal

Na 2 nipte nederlagen in zijn eerste 2 wedstrijden staat Oostende voor een belangrijk duel in Polen: tegen Szczecin kan er maar beter gewonnen worden met het oog op de 1/8e finales in de Champions League. Kijk hier vanavond met livestream naar Szczecin-Oostende. De match begint om 18.30 uur, de uitzending met commentaar van Christophe Vandegoor en Sam Van Rossom om 18.23 uur.