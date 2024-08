LIVESTREAM (11.30 u): Kunnen de Belgian Cats een historische bronzen medaille veroveren?

Bondscoach Meziane had oplapwerk nodig: "We moeten positief blijven"

Bondscoach Meziane had oplapwerk nodig na de ontgoocheling tegen Frankrijk, maar besefte wel dat de Cats geschiedenis kunnen schrijven. "Als we negatief zijn, zullen we niet winnen. We moeten dus positief blijven en denken aan winst tegen Australië."



"Ik ben nog altijd fier op wat we gepresteerd hebben. We hebben tegen Frankrijk sterke momenten gekend. We hebben veel karakter getoond."



Meziane beseft ook dat de Belgian Cats geschiedenis kunnen schrijven met een bronzen medaille.



"We hebben het privilege om voor een medaille te kunnen gaan en kunnen ons in de geschiedenisboeken schrijven. Die kans hebben we morgen en de speelsters zullen er vol voor gaan.