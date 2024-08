LIVESTREAM (om 21.00 uur): Kunnen de Belgian Cats de rug rechten tegen gedoodverfde winnaar Team USA?

De Belgian Cats komen vanavond voor de tweede keer in actie op de Olympische Spelen. Na de nederlaag tegen Duitsland staan de Belgische basketbalvrouwen met de rug tegen de muur en dan is het allerminst een geschenk om tegen de Verenigde Staten te spelen. Of zit er straks toch een mirakel in? Volg België-USA live vanaf 21 uur op sporza.be, de Sporza-app, VRT 1, VRT MAX en Radio 1.