LIVESTREAM: Kijk nu naar de openingsmatch van de Belgian Cats op de Olympische Spelen tegen Duitsland

Bondscoach: "Meteen een belangrijke match"

Duitsland wordt meteen een stevige test, dat beseffen ze bij de Belgian Cats maar al te goed. "Het was vooraf de moeilijkste tegenstander uit pot 4. Het wordt meteen een belangrijke match, ook voor de kwalificatie. Maar wat het resultaat ook wordt, we moeten ook niet te vroeg conclusies trekken", sprak bondscoach Rachid Meziane zaterdag op de persconferentie.



"Het Duitse team is erg atletisch, onder meer door de vleugelspeelsters die groter zijn dan 1,90 meter. Wij zijn dan weer iets beweeglijker. Op onze defensieve stabiliteit moeten we voortbouwen, maar in de rebound kunnen we nog beter."



"Als we onze eigen stijl opleggen, kunnen we meedoen met de besten van de wereld. Dat wordt het belangrijkste in deze wedstrijd."



Ook kapitein Emma Meesseman is op haar hoede voor Duitsland, zeker voor de starting five. "De zussen Sabally zijn gevestigde waarden in de WNBA, Fiebich heeft een stap hogerop gezet bij New York en Gülich heeft veel progressie gemaakt in de EuroLeague."



"Bovendien speelt de genaturaliseerde Alexis Peterson nu als spelverdeelster, wat vroeger hun zwakste positie was."