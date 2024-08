LIVESTREAM - IJzersterke Belgian Cats staan op een zucht van kwartfinales op de Olympische Spelen

Eitje te pellen met Japan

Japan is niet zomaar een tegenstander voor de Belgian Cats. Op de Spelen in Tokio nekte het gastland onze basketbalspeelsters met een late driepunter. Een die nog vers in het geheugen zit bij een deel van de huidige selectie. Toen eindigde de olympische droom in de kwartfinales, nu moet tegen diezelfde tegenstander de hoop weer tot leven komen.