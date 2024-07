LIVESTREAM (13.30 u): Belgian Cats-dag! Europese kampioen opent olympisch toernooi tegen Duitsland

Meteen belangrijke opdracht

Duitsland is geen horde waar de Belgische basketbalvrouwen zomaar geblinddoekt over zullen hoppen. In de "groep des doods", met ook de VS en Japan, zijn er geen simpele wedstrijden.





"Iedereen beseft hoe belangrijk die wedstrijd is", deelt Emma Meesseman. "Het wordt een belangrijke wedstrijd en om je te kwalificeren moet je het goed doen tegen Duitsland", pikt bondscoach Rachide Méziane in. "Maar wat het resultaat ook is, we moeten niet te snel conclusies trekken."