LIVESTREAM (11 u) - Dag van de waarheid: Belgian Cats moeten eerst winnen van Japan, dan bang afwachten

Alles of niets vandaag voor de Belgian Cats. De Belgische basketbalvrouwen moeten absoluut winnen van Japan om nog te mogen dromen van de knock-outfase op de Spelen. Dat liefst mét een groot verschil, om de kans enigszins gaaf te houden. Winnen en bang afwachten wat er in de andere groepen gebeurt, is het devies. Voor dat (mogelijke) eerste zit je goed via onze livestream vanaf 11 uur.