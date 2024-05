LIVESTREAM: Kijk naar de 3x3 Belgian Lions op het olympisch kwalificatietoernooi

Vervoort over OKT 2021

"Ik was toen 23 jaar en erg nerveus. Tegen Mongolië kenden we een zware partij. Rafael Bogaerts maakte toen een geweldig shot op het einde, want we dachten dat het mogelijk al voorbij kon zijn." De buzzer beater van Bogaerts in de halve finale leverde hem de titel van MVP van het toernooi op.



Gastland Hongarije wachtte in de finale. "Toen hadden we wél het vertrouwen als team. Toen de buzzer klonk, was de opluchting groot." België won met 21-14.



"Na alles wat we gedaan en opgeofferd hadden, was de tevredenheid enorm groot. Het was een verrassing voor België, maar wel een positieve."