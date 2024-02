Vrenz Bleijenbergh haakt geblesseerd af bij Belgian Lions voor duel tegen Slovakije

Slovakije lijkt vooraf de belangrijkste concurrent van de Belgen. De beste drie landen in elk van de acht kwalificatiegroepen plaatsen zich voor het EK in 2025.



De vier organiserende landen - Letland, Polen, Finland en Cyprus - nemen ook deel aan de kwalificaties en zijn automatisch zeker van deelname. Dat geldt ook voor Letland in de groep van de Lions.



Met ook nog Europees kampioen Spanje in de groep moeten de Belgian Lions dus vooral proberen om Slovakije achter zich te houden.