Kijk straks naar Belgian Lions tegen Europees kampioen Spanje: "Alles begint met een uitstekende defensie"

In een poule met EK-gastland Letland, dat al geplaatst is, Spanje en Slovakije worden nog 2 tickets uitgedeeld aan België, Spanje of Slovakije.



Europees kampioen Spanje is op papier de sterkste ploeg, dus moeten de Belgen vooral Slovakije proberen achter zich te houden. Donderdag in Bratislava was dus meteen een belangrijke match. En de Belgen wonnen: 60-75.