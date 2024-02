Team USA toont respect voor de Belgian Cats: "We beseffen dat België een team is om rekening mee te houden"

De Amerikaanse vrouwen zijn altijd en overal waar ze komen favoriet, maar assistent-coach Mike Thibault neemt het duel met de Belgian Cats niet licht op, ook al is Team USA als wereldkampioen al zeker van de Spelen.



"Dit toernooi wordt geen "piece of cake". Het is belangrijk dat we ons klaarstomen voor de Olympische Spelen. Dan is het goed dat we een toernooi kunnen spelen met sterke tegenstanders", klinkt het.



"Ook wij hebben net als iedereen tijd nodig om ons voor te bereiden. De druk is natuurlijk niet hetzelfde, omdat we al geplaatst zijn. Maar het is goed om tegen 3 verschillende teams en 3 verschillende stijlen te kunnen spelen. Het is voor ons een belangrijke test om te kijken waar we staan."