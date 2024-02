LIVESTREAM: Kijk naar de galamatch van de Belgian Cats tegen Nigeria

Geen sportieve belang meer vandaag in het Sportpaleis, want alles is al beslist op het olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen.



België en Nigeria gaan samen met de Verenigde Staten naar de Olympische Spelen in Parijs en kunnen straks dus vrijuit spelen, zonder kwalificatiestress. Levert het ook een geweldige partij op?



Het duel tussen België en Nigeria is straks live te bekijken op VRT 1, na het veldrijden. De opworp is om 16.45 uur. U kunt uiteraard ook terecht op deze pagina voor een livestream.