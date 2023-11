Kijk vanavond naar EK-kwalificatiematch van Belgian Cats tegen Polen

"Mununga is deze week bij de selectie in Antwerpen, maar na overleg met de medische staf werd beslist dat ze woensdag tegen Polen en zondag in Azerbeidzjan niet in actie komt", stelt de federatie.

17 uur 03. Cats zien Mununga afzeggen. Bethy Mununga (26) geeft forfait voor de eerste twee kwalificatiewedstrijden van de Belgian Cats. De power forward liep drie weken geleden bij haar haar Roemeense club ACS Sepsi een hersenschudding op. "Mununga is deze week bij de selectie in Antwerpen, maar na overleg met de medische staf werd beslist dat ze woensdag tegen Polen en zondag in Azerbeidzjan niet in actie komt", stelt de federatie. .

clock 09:50

09 uur 50. Belgian Cats ontvangen Polen. De Europese titel van de Belgian Cats ligt nog vers in het geheugen en daar is al de volgende opdracht voor de Belgische basketbalvrouwen: deze week begint immers de voorronde van het EK 2025. Titelverdediger België ontvangt woensdagavond Polen in de Lotto Arena in Antwerpen. Tickets voor die wedstrijd zijn nog steeds te koop , maar wie er niet bij kan zijn, kan altijd afstemmen op Sporza. We zenden de wedstrijd woensdag live uit op het kanaal van Ketnet en met livestream op deze pagina. .