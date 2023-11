clock 09:50

09 uur 50. Belgian Cats ontvangen Polen. De Europese titel van de Belgian Cats ligt nog vers in het geheugen en daar is al de volgende opdracht voor de Belgische basketbalvrouwen: deze week begint immers de voorronde van het EK 2025. Titelverdediger België ontvangt woensdagavond Polen in de Lotto Arena in Antwerpen. Tickets voor die wedstrijd zijn nog steeds te koop , maar wie er niet bij kan zijn, kan altijd afstemmen op Sporza. We zenden de wedstrijd woensdag live uit op het kanaal van Ketnet en met livestream op deze pagina. .