LIVESTREAM: Kijk of Belgian Cats zich kunnen plaatsen voor halve finales op EK basketbal

clock 15:11 15 uur 11. De tweede driepunter van Delaere valt naast, maar Meesseman plukt de aanvallende rebound en kan zelf scoren na een één-tweetje met Delaere: 21-4. . De tweede driepunter van Delaere valt naast, maar Meesseman plukt de aanvallende rebound en kan zelf scoren na een één-tweetje met Delaere: 21-4.

clock 15:11 15 uur 11. Servië staat bijzonder statisch te spelen. Sofie Hendrickx. Servië staat bijzonder statisch te spelen. Sofie Hendrickx

clock 15:10 15 uur 10. Bom van Delaere. Anderson veegt de nul weg voor Servië, maar België loopt steeds verder weg. Delaere krijgt alle ruimte in de hoek en knalt een driepunter binnen: 17-2. . Bom van Delaere Anderson veegt de nul weg voor Servië, maar België loopt steeds verder weg. Delaere krijgt alle ruimte in de hoek en knalt een driepunter binnen: 17-2.

clock 15:09 15 uur 09. Er komt maar geen einde aan de Belgische blitzkrieg. Na scores van Meesseman en Linskens staat het liefst 14-0! . Er komt maar geen einde aan de Belgische blitzkrieg. Na scores van Meesseman en Linskens staat het liefst 14-0!

clock 15:09 15 uur 09. Linskens staat voorlopig uitstekend te verdedigen onder de borden. De Serviërs krijgen niks klaar onder de ring. . Linskens staat voorlopig uitstekend te verdedigen onder de borden. De Serviërs krijgen niks klaar onder de ring.

clock 15:08 15 uur 08. 10-0. De Servische verdediging is voorlopig een gatenkaas. Vanloo dartelt door een bosje Serviërs en legt onder de ring de 10-0 binnen. Wat een start van de Cats! . 10-0 De Servische verdediging is voorlopig een gatenkaas. Vanloo dartelt door een bosje Serviërs en legt onder de ring de 10-0 binnen. Wat een start van de Cats!

clock 15:07 15 uur 07. De fouten worden streng gefloten, dat is goed. Kris Meertens. De fouten worden streng gefloten, dat is goed. Kris Meertens

clock 15:06 15 uur 06. Het shot van Crvendakic wil voorlopig niet vallen. Dit keer is de verdedigende rebound gelukkig wel voor de Cats. Daar zal Méziane tijdens de time-out wel op gehamerd hebben. . Het shot van Crvendakic wil voorlopig niet vallen. Dit keer is de verdedigende rebound gelukkig wel voor de Cats. Daar zal Méziane tijdens de time-out wel op gehamerd hebben.

clock 15:06 15 uur 06. Via Linskens en Allemand lopen de Belgen al 8-0 uit. Via Linskens en Allemand lopen de Belgen al 8-0 uit

clock 15:04 15 uur 04. Time-out Servië. Het zat eraan te komen na de blitzstart van België en een nieuwe score van Allemand: de Servische bondscoach Marina Maljkovic neemt een time-out. Nerveus lijkt ze nog niet te zijn. Ze spreekt erg kalm haar speelsters toe. Maljkovic heeft uiteraard ook al wel woeligere watertjes doorzwommen. . Time-out Servië Het zat eraan te komen na de blitzstart van België en een nieuwe score van Allemand: de Servische bondscoach Marina Maljkovic neemt een time-out.



Nerveus lijkt ze nog niet te zijn. Ze spreekt erg kalm haar speelsters toe. Maljkovic heeft uiteraard ook al wel woeligere watertjes doorzwommen.

clock 15:04 15 uur 04. De rebounding van de Cats kan een stuk beter, maar in aanval zijn ze voorlopig wel efficiënt. Linskens tekent al voor haar 2e score deze match: 6-0, prima start van België. . De rebounding van de Cats kan een stuk beter, maar in aanval zijn ze voorlopig wel efficiënt. Linskens tekent al voor haar 2e score deze match: 6-0, prima start van België.

clock 15:03 15 uur 03. Belgische fastbreak. Snelheid, vroeg ex-Belgian Cat Sofie Hendrickx en snelheid krijgt ze. Na enkele Servische missers legt Allemand op de fastbreak de 4-0 binnen. . Belgische fastbreak Snelheid, vroeg ex-Belgian Cat Sofie Hendrickx en snelheid krijgt ze. Na enkele Servische missers legt Allemand op de fastbreak de 4-0 binnen.

clock 15:03 15 uur 03. Knap begin van Linskens: score en dubbel blockshot. Knap begin van Linskens: score en dubbel blockshot

clock 15:02 15 uur 02. Opvallend in de openingsminuut: Servië plukte al 3 keer de aanvallende rebound. We durven te denken dat bondscoach Méziane daarmee niet tevreden is. . Opvallend in de openingsminuut: Servië plukte al 3 keer de aanvallende rebound. We durven te denken dat bondscoach Méziane daarmee niet tevreden is.

clock 15:01 15 uur 01. Sterke Linskens. Linskens laat zich ook gelden aan de andere kant van het veld, met een blockshot op een poging van Crvendakic. . Sterke Linskens Linskens laat zich ook gelden aan de andere kant van het veld, met een blockshot op een poging van Crvendakic.

clock 15:00 15 uur . Linskens scoort meteen. Zoals we intussen gewoon zijn, wint Linskens de tip-off. Het eerste balbezit is voor de Cats en de Belgische center is onder de ring ook het eindstation van de aanval: 2-0. . Linskens scoort meteen Zoals we intussen gewoon zijn, wint Linskens de tip-off. Het eerste balbezit is voor de Cats en de Belgische center is onder de ring ook het eindstation van de aanval: 2-0.

clock 15:00 15 uur . Het tempo van de wedstrijd zal heel belangrijk worden. De Belgian Cats zullen heel snel moeten spelen. Sofie Hendrickx. Het tempo van de wedstrijd zal heel belangrijk worden. De Belgian Cats zullen heel snel moeten spelen. Sofie Hendrickx

clock 14:58 14 uur 58. Zowel bij België als Servië geen verrassingen in de starting fives: beide landen beginnen met hun sterkste kwintet. Bij de Cats is dat het inmiddels gekende vijftal: guards Alllemand en Vanloo in de backourt, Delaere en Meesseman op positie 3 en 4 en Linskens als center. . Zowel bij België als Servië geen verrassingen in de starting fives: beide landen beginnen met hun sterkste kwintet.



Bij de Cats is dat het inmiddels gekende vijftal: guards Alllemand en Vanloo in de backourt, Delaere en Meesseman op positie 3 en 4 en Linskens als center.

clock 14:53 14 uur 53. De teddybeer van Maljkovic. We luisteren nog even naar de volksliederen en dan kan de wedstrijd beginnen. Bij Servië zien we hoe bondscoach Marina Maljkovic opnieuw een t-shirt draagt met een knuffelbeertje op, net zoals tijdens de gewonnen EuroLeague-finale met Fenerbahçe. Hopelijk voor België brengt de troetelbeer dit keer geen geluk voor de Servische topcoach. . De teddybeer van Maljkovic We luisteren nog even naar de volksliederen en dan kan de wedstrijd beginnen.



Bij Servië zien we hoe bondscoach Marina Maljkovic opnieuw een t-shirt draagt met een knuffelbeertje op, net zoals tijdens de gewonnen EuroLeague-finale met Fenerbahçe.



Hopelijk voor België brengt de troetelbeer dit keer geen geluk voor de Servische topcoach.